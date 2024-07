Englezii au răbufnit după ce au văzut primul ”11” cu Elveția: ”Dați-l afară pe Southgate”

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:00, la Dusseldorf, pe ”Merkur Spiel-Arena”, în optimile Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Gareth Southgate, selecționerul Angliei, l-a lăsat pe Trent Alexander-Arnold în afara primului ”11”, iar suporterii englezi au răbufnit pe rețelele social media.

”Trippier peste Trent este o crimă”, ”Este o greșeală, nu-l vedem pe Trent în primul '11'”, ”Trippier în locul lui Trent... Nu știu ce să zic”, ”Ar trebui să fie închis Southgate”, ”Dați-l afară pe Southgate”, ”Unde e Trent Alexander-Arnold?”, ”O să câștigați doar dacă joacă Trent”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe platforma Twitter/X.

