Edi Iordănescu, transfer la un club de top din Europa? Anunțul făcut de selecționer

Înaintea turneului final, ”Tricolorii” vor disputa două meciuri de pregătire, cu Bulgaria (4 iunie) și cu Liechtenstein (7 iunie).

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni după-amiză, în cadrul conferinței de presă pregergătoare meciurilor amicale de pregătire, că până în prezent s-a bucurat de o colaborare foarte bună cu federaţia dar dacă ar primi o ofertă de la un club de top din Europa, ar accepta-o.

Selecționerul a precizat că este un pas firesc în viziunea oricărui antrenor să antreneze la un nivel cât mai înalt, dar toate deciziile ce vor urma să vina, vor trebui să fie luate în concordanță cu federația.

"Am văzut că s-a mai scos din context ce am spus interviurile trecute, e adevărat, am fost intrebat daca mi-aș dori în viitor o provocare la un club european la un nivel ridicat. Atunci când nu va mai fi colaborarea mea cu FRF este un pas, poate firesc, un pas pe care îl doresc, pentru asta muncesc dar prioritatea pentru mine rămâne pregătirea pentru turneul final iar în raport cu continuitateam, îmi doresc să continui la Echipa Națională alături de grupul frumos pe care îl avem. Nu depinde doar de mine", a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare meciului amical contra Bulgariei.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2); MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1)

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1) ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Programul României în Grupa E de la EURO 2024

17 iunie , ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen) 22 iunie , ora 22:00: Belgia - România (Koln)

, ora 22:00: Belgia - România (Koln) 26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Campionatul European din Germania 2024 va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, unde fanii vor avea oportunitatea de a urmări performanțele echipei naționale a României.