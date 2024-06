Edi Iordănescu, prima reacție după rușinea cu Liechtenstein 

Rezultatul e unul rușinos pentru națională în contextul în care mulți dintre adversarii tricolorilor de vineri seară, de pe Stadionul Steaua, sunt jucători amatori. România a remizat cu Bulgaria, scor 0-0, dar și cu modesta Liechtenstein, tot 0-0.

Edi Iordănescu susține că a identificat și aspecte pozitive în meciul cu selecționata aflată pe locul 202 în clasamentul mondial.

Edi Iordănescu vede părți bune în meciul cu Liechtenstein

Ianis Hagi a fost căpitan în premieră și a impulsionat jocul naționalei în prima repriză. Iordănescu susține că problemele au fost doar la execuțiile de la finalizare.

"Le mulţumesc suporterilor pentru că au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Dacă suporterii sunt supărați, să-și verse amarul asupra mea pentru că echipa are meci în 10 zile.

Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii.

Nu ne face cinste rezultatul, am avut peste 20 de faze fixe. Un joc ca acesta îl deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri.

Trebuie să învăţăm din meciul ăsta şi şansa să vină! Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu... E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete", a declarat Iordănescu, la postul antena 1.

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

România - Liechtenstein 0-0

ROMÂNIA: H. Moldovan – Sorescu, Drăguşin, Racoviţan, Mogoş (N. Bancu 58) - Cicâldău (N. Stanciu 58), Şut (M. Marin 58), Olaru (Drăguş 76) – I. Hagi (Man 65), C. Puşcaş, Fl. Coman (Mihăilă 65). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

LIECHTENSTEIN: Buchel - Wolfinger, N. Beck, Goppel, Oberwaditzer, Kindle (Marxer 55) – Luchinger (Hasler 90), Buchel, Sele – Salanovic (Luque Notaro 46, Jager 90), Kranz (Saglam 65). SELECŢIONER: Konrad Funfstuck

Cartonaşe galbene: Wolfinger 23, Kranz 45+4, Luchinger 69