În ciuda eșecului de la Koln, România rămâne pe primul loc în grupa E de la EURO 2024, la egalitate cu Belgia, Slovacia și Ucraina, toate echipele având 3 puncte cu o etapă înainte de final.

Edi Iordănescu: "Trebuie să ne aratăm atașamentul față de această generație, iar această generație va răsplăti românii cu o calificare"

Selecționerul Edi Iordănescu este convins că România se va califica în optimile de finală, însă pentru a realiza acest obiectiv cere sprijin din partea suporterilor români la duelul decisiv cu Slovacia, programat miercuri, de la ora 19:00.

Selecționerul a acuzat ocaziile ratate de jucătorii români în repriza secundă, dar și golul al doilea, care a fost marcat de Kevin De Bruyne după o pasă de 70 de metri trimisă de portarul Casteels.

"Mulțumesc echipei. Tot ce a avut mai bun a pus în joc. Ne-am luptat, n-am cedat, am dat tot ce am putut și pentru asta sunt recunoscător echipei.

Cu siguranță e foarte greu când pleci de la 1-0 în minutul 2 împotriva locului 3 mondial. Ne-a dat puțin planurile peste cap, iar asta a făcut ca în prima repriză să suferim destul de mult. În repriza a doua am văzut o altă încredre, o altă preocupare să întoarcem rezultatul. Am avut 3-4 ocazii și puteam vorbi altfel acum.

Tot timpul e loc de mai mult. Am cerut ca echipa să dea totul și a dat totul. Nu pot să fiu supărat. Tot acești băieți au câștigat acum 5 zile contra Ucrainei. Tot băieții ăștia țin România pe primul loc. Avem șanse de calificare și suntem la mâna noastră.

La nivelul ăsta, dacă ai 2-3 situații și nu marchezi, e foarte greu. M-a supărat golul 2. A fost o minge de 70 de metri gestionată greșit. Cu siguranță că vom analiza, însă de acum provocarea cea mai mare e că trebuie să ne recuperăm și avem o zi în minus față de Slovacia. Trebuie să ne recuperăm și să ieșim cu un rezultat pozitiv în ultimul joc, care să ne ducă mai departe.

E o grupă nebună. Slovacia a bătut Belgia, noi am bătut Ucraina, Ucraina a bătut Slovacia, noi am pierdut cu Belgia. E un moment de răscruce pentru noi toți. E momentul adevărului pentru absolut toată lumea. Am simțit o emulație incredibilă, am simțit și azi căldura românilor și le mulțumesc, dar e momentul pozitivismului, e momentul susținerii, solidarității. Trebuie să ne arătăm atașamentul față de această generație, iar această generație va răsplăti românii cu o calificare. Vă spun sigur asta", a spus Edi Iordănescu, la PRO TV.

Clasamentul în grupa României de la EURO 2024