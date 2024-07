"E destul de înfricoșător". Britanicii, speriați de Lamine Yamal înaintea finalei de la EURO 2024

Spania și Anglia sunt cele două echipe care s-au calificat în ultimul act al Campionatului European din Germania.

Furia Roja a învins-o pe Franța în prima semifinală a turneului final cu scorul de 2-1. În cea de-a doua semifinală de la EURO 2024 dintre Olanda și Anglia, britanicii s-au impus cu același scor.

Declan Rice, impresionat de performanțele lui Lamine Yamal

Înaintea duelului de la Berlin, mijlocașul de la Arsenal a vorbit în termeni apreciativi la adresa lui Lamine Yamal, starul de 17 ani al reprezentativei Spaniei.

Până acum, Lamine Yamal a stabilit mai multe recorduri, chiar și în timpul Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și televizat în România la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO. Flaschore.es a notat toate recordurile doborâte până acum de vedeta catalanilor:

Cel mai tânăr care a jucat pentru FC Barcelona

Cel mai tânăr marcator al Spaniei

Cel mai tânăr titular în UEFA Champions League

Cel mai tânăr marcator în La Liga

Cel mai tânăr jucător în El Clasico

Cel mai tânăr marcator la EURO

Cel mai tânăr pasator decisiv la EURO

"Imediat după meciul cu Olanda am văzut o informație că Lamine Yamal avea 12 ani când a apărut COVID. E destul de înfricoșător! El arată cât de bun este. Are 16 ani și nu am înțeles de ce jucătorii francezi ar discredita un jucător într-un asemenea mod.

Ce a făcut el la FC Barcelona până la 16 ani trebuie aplaudat. Eu, ca fan de fotbal și ca jucător, consider că trebuie respectat. Uneori trebuie să spui 'wow', pentru că la 16 ani arată mult curaj pentru a juca la FC Barcelona. Este cu adevărat special ce face la vârsta sa", a declarat Declan Rice, potrivit sportbible.com.