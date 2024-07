Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Didier Deschamps, şi-a asumat răspunderea pentru eliminarea Les Bleus în semifinalele EURO 2024, după înfrângerea la limită suferită în faţa Spaniei (scor 1-2), marţi seara, la Munchen.

"Responsabilitatea este a mea", a spus tehnicianul la conferinţa de presă de după meci, ca răspuns la o întrebare despre turneul foarte dezamăgitor al celor doi lideri ai săi, Kylian Mbappe şi Antoine Griezmann.

Declarațiile selecționerului francez Didier Deschamps

"În faţa unei echipe spaniole de această calitate, trebuie să fii cel mai bun. Nu o să caut scuze, dar când am început nu l-am avut pe Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot a fost accidentat, Upamecano a ajuns în condiţii grele.

Ne-am ocupat de cele mai stringente nevoi, fiind cât se poate de eficienţi, în ciuda tuturor lucrurilor. Nivelul era ceva mai sus, chiar dacă am avut norocul să deschidem scorul", a explicat Deschamps.

"În joc, această echipă spaniolă are foarte mult control. Am fost mai puţin eficienţi în orientarea jocului. Ne-a lipsit verticalitatea, chiar dacă am forţat până la capăt.

Nu îi voi învinovăţi pe jucători, pentru că au dat tot ceea ce au avut. Nu au fost toţi 100% pentru această competiţie din diferite motive”, a continuat el.

Întrebat despre criticile la adresa stilului de joc nespectaculos al Les Blues şi a lipsei de eficienţă ofensivă, Deschamps a răspuns că nu a negat ''niciodată'' această situaţie, dar, potrivit lui, echipa sa nu a fost "la 100% din potenţial".

Ce se întâmplă cu Olivier Giroud

Selecţionerul a avut un cuvânt şi pentru Olivier Giroud, golgheterul istoric al naţionalei Franţei (57 de goluri) care a disputat ultimul său meci alături de Les Bleus, intrând pe teren în finalul duelului cu Spania.

"Este dezamăgit ca toţi jucătorii. A fost acolo de la început, e ultimul rămas de la primul meci împotriva Uruguayului de la Le Havre (prima întâlnire din era Deschamps, în 2012 - n.red.).

A avut momente grele şi a ajuns să fie cel mai bun marcator. Este un exemplu de longevitate, seriozitate şi profesionalism.

Chiar dacă a avut mai puţin timp de joc la EURO, a fost pe deplin implicat în grup. A fost unul dintre lideri, chiar dacă nu era pe teren. Sunt bucuros să-i spun 'Bravo' şi să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut", a precizat Deschamps, conform Agerpres.

Spania - Franța 2-1, cu un gol fabulos al lui Lamine Yamal

Franţa a deschis scorul la Munchen prin Randal Kolo Muani (9), însă Spania a egalat printr-o execuţie senzaţională a tânărului Lamine Yamal (21), iar apoi a marcat golul victoriei prin Dani Olmo, al cărui şut a fost deviat în propria poartă de Jules Kounde (25).

Spania va înfrunta în finala EURO 2024 câştigătoarea partidei dintre Anglia şi Olanda, programată miercuri la Dortmund.