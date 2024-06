România a început cu dreptul Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO. Naționala a învins-o cu 3-0 pe Ucraina și se situează în clipa de față în vârful Grupei E de la EURO 2024.

Declarații Mihai Stoichiță înainte de România - Belgia + verdict despre contractul lui Edi Iordănescu la națională

Înainte de România - Belgia, Mihai Stoichiță a vorbit fără menajamente despre situația de la echipa națională, dar și despre selecționerul Edward Iordănescu, despre care a spus că și-ar dori să continue la prima reprezentativă și după ce se va încheia Campionatul European.

”Am visat și înainte de meciul ăsta așa că ne permitem să visăm în continuare. Ce-mi place e că zilele premergătoarele jocului arată ca cele premergătoare meciului cu Ucraina. Rezultatul nu pot să preved. Vreau să aducem o bucurie. În orice caz, din ce văd eu și modul în care s-au comportat după meci băieții ăștia... Să pleci singur, să nu-ți spună nimeni nimic, să te duci să te culci la 12 noapte. Să bei doar un pahar de vin sau doar o bere... Spune foarte multe! Probabil că lotul ăsta, maturizarea pe care au căpătat-o de-a lungul timpului... Și cei mari sunt exemple, dar și cei tineri sunt exemple. Probabil că simbioza asta de profesionism duce la ce ați văzut la meciul trecut.

Edi este catalizatorul lucrurilor care se întâmplă la nivel de echipă, la nivel de națională. Dacă vă aduceți aminte, și Rădoi și Contra erau niște tipi extrem de corecți în relația cu jucătorii. Continuatorul e Edi. Nu poți să nu-i menționezi pe Rădoi și pe Contra, dar și pe Daum. Trebuie să-i scot și pe ei în evidență că au pus umărul la construirea acestei echipe.

Revenim la prezent. Să dea Dumnezeu să nu se accidenteze. Modul cum se antrenează... Până la limita rupturii musculare. Atât de mult au pus suflet în antrenamentul de ieri. Și cei care nu au jucat titulari sau mai puțin. Cu excepția lui Mihăilă care a fost menajat. Acum va face 100% antrenamentul. Este lăudabil să vezi oameni care vor prin concurență loială să joace la echipa națională a României. E cel mai îmbucurător lucru. Nu sunt lucruri spectaculoase. Programul e același zi de zi. Nu e încălcat.

În decembrie am spus că ne calificăm pentru că-i cunosc foarte bine. Nu se poate să nu explodăm o dată și o dată. La nivel de U21 am fost o echipă care a fost la nivelul echipelor bune din Europa. De ce nu am fi și la echipa națională mare? Mai ales când poți beneficia de jucători care au valoare? Simbioza e foarte reușită și asta e singura explicație: faptul că au explicat. Meciul cu Ucraina a fost cel mai important. Pe meciul ăsta ne putem clădi visele în continuare. Dacă nu câștigam, poate eram mai puțin optimiști. Dar, dacă s-a întâmplat asta în mecuil cu Ucraina este o bază pentru următoarea calificare.

Eu zic că este o generație de români. Ce a reușit această națională a reînviat spiritul de românism. Să ai 40 de mii de oameni la unison, să vezi scene emoționante în tribună, această uniune dintre teren și spectatori români nu am mai văzut de mult. Asta înseamnă că încă avem resurse să ne manifestăm patriotismul. Nu fals, sincer. Și eu m-am simțit mândru, că eram acolo, făceam parte împreună cu dumneavoastră din asistenții de spectacol. Vă dați seama că e emoționant. Să vezi că ești tratat așa cum meriți. Domnule, respectăm valoarea atunci când ne aduce imaginea.

Mă tot uit pe publicații internaționale. Am citit și în Anglia. Franța. Nu vă supărați, este ca pe vremea lui Gică Hagi. Pe vremea Nadiei. Să fii băgat în seamă de națiuni care ne sunt superioare din multe puncte de vedere.

(n.r. unde s-a produs schimbarea acestei generații?) Au căpătat experiență și încredere. Și lui Edi i-a fost încrederea acordată. Nu trebuie să ne ascundem. A fost un moment de cumpănă în care se punea problema unei încheieri de colaborare. Curajul pe care l-am avut a fost răsplătit cu această prezență la acest Campionat European. Eu am zis, cred că e vorba despre maturizarea care e perfect normală. Așa cum au jucat, nu la echipe mari, dar într-un campionat italian, scoțian, chiar și acolo la arabi. Dacă se duce Ronaldo acolo să joace îmi pun și eu întrebarea: de ce nu se duc și alții să joace?

(n.r. E dator Edi să continue?) Nu, nu e dator cu nimic. Dar, eu cred că ar face o mare greșeală dacă nu ar continua. Respect iubire, tot ce vrei tu. L-ar cam obliga să facă treaba asta. Bine, nu e timpul să ținem cont de inimă, ci și de minte. Eu cred că va fi determinat să continue. Se poate discuta și după acest turneu o eventuală continuare. Părerea mea? S-ar grăbi să plece în altă parte”, a spus Mihai Stoichiță.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)