Decizie importantă luată de Didier Deschamps în privința lui Kylian Mbappe înaintea meciului cu Spania

Franța întâlnește Spania, marți, de la ora 22:00, pe stadionul din Munchen.

Didier Deschamps a vorbit despre Mbappe, înlocuit în timpul sferturilor de finală câștigate la penalty-uri împotriva Portugaliei.

"Știam că prelungirile vor fi un pic dure pentru el. Din punct de vedere muscular, va fi cu siguranță pe teren. Am vrut să se odihnească cât mai mult posibil. Am făcut tot ce am putut și sunt convins că Kylian este în formă. Mâine va da tot ce are mai bun, la fel ca și restul grupului", a spus selecționerul Franței, potrivit Corrieredellosport.

Deschamps a lăudat Spania

Despre forța și valoarea Spaniei, adversara din semifinală, Deschamps a spus: "Spania este echipa care a jucat cel mai bine la acest Campionat European până acum. A lăsat cea mai bună impresie după fiecare meci."

