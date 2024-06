Cele două reprezentative și-au dat întâlnire miercuri seară în ultima rundă din faza grupelor de la EURO 2024. De un singur punct aveau nevoie România și Slovacia pentru a se califica în optimi, indiferent de rezultatul din cealaltă partidă care s-a jucat concomitent: Belgia - Ucraina, încheiată în cele din urmă 0-0.

Cum a fost numită naționala României de către selecționerul Slovaciei, Francesco Calzona

Francesco Calzona, selecționerul Slovaciei, și-a felicitat după meci elevii și a ținut să puncteze că a fost o evoluție bună din partea acestora împotriva tricolorilor lui Edward Iordănescu.

”Sunt fericit că am depășit faza grupelor și sunt fericit pentru evoluție. A fost foarte bună. Am vrut să câștigăm grupa și să terminăm pe primul loc. Am dus bine jocul cam tot meciul. România e o echipă puternică și îmi place cum joacă”, a spus Calzona, potrivit TuttoMercatoWeb.

Echipele de start

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R.Marin, Stanciu, M.Marin - Hagi, Drăguș, Coman

Rezerve: Alibec, Bîrligea, Cicâldău, Man, Mihăilă, Mogoș, Moldovan, Nedelcearu, Olaru, Pușcaș, Racovițan, Rus, Sorescu, Șut, Târnovanu

Selecționer: Edward Iordănescu

Slovacia: Dubravka - Duda, Hancko, Haraslin, Kucka, Lobotka, Pekarik, Schranz, Skriniar, Strelec, Vavro

Rezerve: Benes, Bero, Bozenik, De Marco, Duris, Gyomber, Hrosovsky, Kosa, Obert, Ravas, Rigo, Rigo, Rodak, Sauer, Suslov, Tupta

Selecționer: Francesco Calzona