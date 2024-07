Spania a fost cea mai bună echipă a turneului final, iar în ultimul act al competiției, spaniolii au controlat din nou jocul. Nico Williams a deschis scorul din pasa lui Lamine Yamal în minutul 47. Cole Palmer a restabilit egalitatea în minutul 73. Mikel Oyarzabal a înscris golul victoriei în minutul 86, ia Spania a devenit ”Regina Europei”.

Jude Bellingham, extrem de nervos după ce Anglia a ratat un nou trofeu

La finalul meciului, în timp ce spaniolii sărbătoreau triumful, englezii au fost devastați, unii dintre ei au început să plângă, iar alții s-au prăbușit pe gazon, în timp ce Gareth Southgate au încercat să îi consoleze.

Jude Bellingham a fost unul dintre cei mai afectați, însă starul lui Real Madrid a fost și foarte nervos. Cu ochii în lacrimi, Bellingham a ridicat mâinile în sus, semn că și-a cerut iertare în fața fanilor, apoi a mers la marginea terenului, unde a lovit cu piciorul niște cutii.

Starul lui real Madrid s-a așezat ulterior pe banca de rezerve și nu a mai schițat niciun gest.

Jude Bellingham took his frustration out on a crate of water bottles after the final whistle. pic.twitter.com/VFIZL1LxQu

VIDEO Rezumatul meciului Spania – Anglia 2-1