Naționala a încheiat pe primul loc Grupa E cu patru puncte, iar în faza eliminatorie se va înfrunta cu Olanda. Cele două se vor întâlni la Munchen, pe ”Allianz Arena”, marți, 2 iulie, de la 19:00.

Cornel Dinu laudă un tricolor de la EURO 2024: ”A contat mult să fie în teren” + cine i-a displăcut: ”Nu știu de ce-l mai bagă”

Cornel Dinu și-a exprimat părerea după meciurile României de la EURO 2024 (3-0 vs. Ucraina, 0-2 vs. Belgia și 1-1 vs. Slovacia) și a ținut să puncteze faptul că a contat deosebit de mult experiența lui Florin Niță în poartă.

Niță ocupă locul doi în topul portarilor de la EURO 2024 cu 13 intervenții decisive.

Totodată, Cornel Dinu i-a mai remarcat și pe fundașul lateral Andrei Rațiu, mijlocașii centrali Răzvan Marin și Marius Marin, pe căpitanul Nicolae Stanciu și pe oamenii de atac Ianis Hagi și Denis Drăguș.

”Romania a devenit, după multe necazuri, cât de cât omogenă. Cu o formulă de joc stabilă, beneficează şi de şansă. Una peste alta şi-a meritat clar calificarea. Rezultatul a fost unul neaşteptat, cel cu Ucraina. Contează foarte mult la o echipă să ai un portar de valoare, a contat mult prezenta lui Niţă în teren.

(n.r. 3-4 jucători de câmp care per total au foarte multe bile albe) Anumite omogenităţi create în timp. Aici i-aş remarca pe Raţiu, cei doi Marin, prestaţia lui Stanciu şi cea pozitiv-surprinzătoare a lui Hagi şi Drăguş. Nu ştiu de ce se mizează pe Puşcaş, care a făcut un fault care era chiar de roşu!”, a spus Cornel Dinu la televiziunea PrimaSport.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)