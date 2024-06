EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Selecționata lui Edward Iordănescu a înfruntat reprezentativa Belgiei pe ”Rhein Energie Stadion” din Koln. La capătul celor 90 de minute, adversarii s-au impus cu 2-0 și au obținut trei puncte importante în Grupa E de la EURO 2024.

Ciprian Marica e sincer după România - Belgia 0-2 și pune la colț un tricolor: ”Nu a fost în joc”

Ciprian Marica, fost internațional român, a fost prezent la Studio EURO 2024, emisiune moderată de Costin Ștucan la Pro TV, și a ținut să evidențieze că Nicușor Bancu, fundașul stânga al primei reprezentative, nu a fost în joc în prima jumătate de oră.

”Nu sunt deloc dezamăgit. Absolut deloc. Nu a fost ziua noastră. Spun asta, pentru că avem ghinion și primim gol în minutul doi. Începem timorat jocul. 30 de minute nu au fost ale noastre. O să spun că Bancu nu a fost în joc în prima jumătate de oră. Dar compensează și revine în joc. Foarte greu reușim în prima repriză. Dominarea lor a fost bună. Repet, nu a fost ziua noastră! Parcă toate mingiile săreau la ei!

Am avut ocazia lui Mihăilă, care scapă singur cu portarul. Man, care scapă singur cu portarul. Și Alibec, care scapă singur cu portarul. Asta a fost diferența dintre meciul cu Belgia și cel cu Ucraina. Nu am avut eficiență, nu am putut marca. Am avut în față un adversar care a fructificat fiecare ocazie”, a spus Ciprian Marica la Studio EURO 2024.

Echipele de start

România: Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea

Selecționer: Edward Iordănescu

Belgia: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku

Rezerve: Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx

Selecționer: Domenico Tedesco

Cum arată Grupa E

România - 3p

Belgia - 3p

Slovacia - 3p

Ucraina - 3p

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)