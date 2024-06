Sâmbătă seară, de la ora 22:00, România a înfruntat-o pe Belgia la Koln, pe ”Rhein-Energie Stadion”. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Edward Iordănescu a pierdut cu 0-2, dar chiar și așa, a rămas în fruntea Grupei E de la Campionatul European din Germania.

Ciprian Marica a spus lucrurilor pe nume după România - Belgia: ”Trebuie să recunoaștem”

Ciprian Marica, fost internațional român, a evidențiat că nu e dezamăgit după eșecul tricolorilor de la Koln, ci are în continuare încredere în abilitățile elevilor lui Edward Iordănescu de a se califica în optimile turneului final.

De asemenea, Marica a punctat faptul că Nicușor Bancu nu a fost în meci în prima jumătate de oră, dar și că Nicolae Stanciu nu a strălucit cu Belgia așa cum a făcut-o în partida precedentă cu Ucraina.

”Cumva, nu sunt deloc dezamăgit. Am spus-o și aseară la cald. Sigur, ne doream mai mult. Veneam după o victorie frumoasă cu Ucraina, unde ne-au intrat cam toate șuturile pe care le-am avut la poartă. În rest, ne-a ajutat și Lunin.

Trebuie să recunoaștem. Am fost inspirați, am tras la poartă. Am avut o execuție fantastică, prin Stanciu. Întorcându-mă la meciul cu Belgia, asta a făcut diferența. Nu am mai fost eficienți. Am întâlnit un adversar mult mai bun.

Dacă ai trei-patru ocazii clare cu un astfel de adversar nu poți câștiga meciul. Am în continuare încredere în băieți. Avem o națională unită. Dar, dacă doi-trei jucători nu sunt în formă... Se vede.

Bancu nu a fost el primele 30 de minute. Stanciu nu a fost în meci. Puține pase bune, puține recuperări. Nu a tras la poartă, nu a fost el”, a spus Ciprian Marica la Studio EURO 2024, emisiune transmisă la Pro Arena și pe VOYO.

Cum arată Grupa E de la EURO 2024

1. România - 3p

2. Belgia - 3p

3. Slovacia - 3p

4. Ucraina - 3p

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)