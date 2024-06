”Azi, refacere după un meci intens și program în sala de forță, de mâine revenim pe gazon pentru a pregăti meciul decisiv cu Slovacia!”, postează pagina oficială de Facebook a echipei naționale a României.

Pentru ”tricolori” urmează meciul cu Slovacia, programat miercuri, de la ora 19:00, în direct pe PRO TV și VOYO. În același timp, Belgia va întâlni Ucraina pe PRO ARENA, de la aceeași oră.

România a pierdut cu 0-2 în meciul cu Belgia de la Koln și rămâne cu trei puncte după două meciuri. Astfel, toate cele trei echipe in Grupa E au câte trei puncte, cu o etapă înainte de optimi și orice scenariu este posibil în ultima rundă.

Programul meciurilor României la EURO 2024

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0 (Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Denis Drăguș)

22 iunie (Koln), Belgia - România 2-0 (Tielemans, De Bruyne)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Clasament Grupa E, după două etape

1. România - 3p (3-2g)

2. Belgia - 3p (2-1g)

3. Slovacia - 3p (2-2g)

4. Ucraina - 3p (2-4g)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Campionatul European din Germania 2024 se dispută în perioada 14 iunie - 14 iulie și este transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.