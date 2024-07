Ce reacție pentru Gheorghe Hagi! Un fotbalist al României s-a confesat după EURO 2024

Crescut la Academia Hagi, Denis Drăguș nu-l uită pe fostul decar al naționalei. Gică Hagi a pus pe picioare la Ovidiu cea mai puternică academie de fotbal din România, una care a lansat mulți jucători din actuala națională, iar în prezent, la Farul, mai are în lot mulți fotbaliști cu un potențial mare de creștere.

Drăguș, titular la națională la Campionatul European transmis de Pro TV, Pro Arena și VOYO, a vorbit în termeni laudativi despre mentorul său. Transferat în timpul turneului din Germania la Trabzonspor, atacantul spune că Hagi a pedalat pe ideea că România va redeveni o forță în Europa.

"Am vorbit cu el. A avut încredere când nimeni nu avea în echipa națională. Ne-a spus ce fel de jucători suntem. Ne-a crescut pe fiecare de mici. Ne știa foarte bine pe fiecare în parte.

Mentalitatea asta de a fi mereu cei mai buni. Ne-a spus că noi am crescut la el ca să câștigăm. Era imposibil să ne schimbe ceva mentalitatea asta. Indiferent că am jucat împotriva Belgiei sau Olandei, noi am vrut să câștigăm.

Nu ne-a fost frică de nimeni. Cel mai important lucru e că am simțit din nou că se poate și că putem fi din nou acolo sus. A spus Gică Hagi că vom redeveni un nume important în Europa", a declarat Denis Drăguș, vineri seara, la televiziunea Digisport.