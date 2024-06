Ange Postecoglou, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, îl laudă pe tricolor: "Suntem norocoși!"

Deși s-a aflat în duel cu De Bruyne la golul doi al belgienilor, scăpându-l pe acesta spre poarta lui Niță, Radu Drăgușin a făcut per total un meci bun în fața Belgiei.

Acest lucru a fost remarcat și de Ange Postecoglou, antrenorul de la Tottenham al românului, lăudându-l pentru calitățile sale defensive.

"Este un super copil și un fundaș căruia îi place să se apere. Este și un fotbalist curajos și are doar 22 de ani. E super că îl avem la Spurs!", a spus Ange Postecoglu, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

