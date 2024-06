Naționala României e prima în Grupa E de la EURO 2024, iar tricolorii au nevoie de un singur punct din confruntarea cu slovacii pentru a-și asigura accederea în optimile de finală ale turneului din Germania.

Andrei Burcă, declarație în forță înainte de România - Slovacia: ”Ne dăm viața pe teren”

Andrei Burcă a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de la Frankfurt și a ținut să puncteze faptul că tricolorii merg pe anumite principii și valori implementate de la venirea lui Edward Iordănescu la cârma reprezentativei.

”Nu trebuie să ne abatem de la principii: dăm totul pe teren. De la aceste lucruri plecăm. Să ne dăm viața pe teren. Ne dorim mult să ne calificăm. Depinde de noi. E gândul nostru. Am construit aceste principii și valori alături de mister. Oamenii apreciază acest lucru. Dacă vrem să construim o națională de viitor nu trebuie să ne abatem de la principiile pe care le avem. Noi avem drumul nostru și așa trebuie să continuăm pe el. E cel mai solid drum și așa putem face performanță pe viitor”, a spus Andrei Burcă.

Q&A de la conferința de presă cu Andrei Burcă

Ar fi un dezastru să ratăm calificarea?

Când am început calificările nu ne dădea nimeni nicio șansă să fim în Germania. Când ne-am calificat, anumiți oameni au spus că nu facem niciun punct. Noi avem drumul nostru și cred cu tărie că și mâine vom intra cu ele pe teren. Noi suntem responsabili. După meciul cu Belgia, chiar dacă eram mort de oboseală, când m-am dus în fața fanilor cred că a fost cea mai tristă zi din viața mea. Nu am putut să-i facem fericiți. Și eu și colegii mei ne-am dat viața pe teren. Noi am crezut în grup și în unitate și am încercat să facem tot după acel 1-0 din minutul doi. Nu avem o experiență la acest nivel și se vede. Opt ani de la ultimul turneu final. Dar, vom da mereu totul pe teren. Și noi vedem filmulețele cu numărul mare de oameni care vin la stadion. Avem acces la ele. Pe mine mă fac să dau 120%. Orice problemă aș avea, fizică, psihică, mi-aș da viața pentru fani.

Tu vii după o perioadă în care nu ai jucat. Ieri ai făcut antrenamentul. Cum te simți și în ce măsură poți fi pe teren mâine seară?

Da, sunt pregătit 100%. Nu a fost nevoie de o intensitate ieri că eram în procesul de refacere. Vin după o perioadă dificilă, știu că nu am jucat. Dar, această perioadă nu mă face să nu dau totul pentru România sau să nu-i fac pe români să se simtă mândri.

Cum vă simțiți din punct de vedere fizic să dați bătălia finală mâine?

E simplu. Când vezi emulația de pe străzi, când ieși la încălzire și vezi fanii români cum te întâmpină... Nu mai există probleme de energie, dureri. Noi intrăm pe teren și ei nu sunt chiar al 12-lea jucător, sunt chiar primul jucător. Au un aport mare la lucrurile pe care le-am făcut până acum.

Cum ți se par adversarii pe care-i vom avea mâine seară?

I-am văzut și sunt o echipă bine organizată. Au trasee și principii clare, pe care și noi încercăm să le implementăm. Se vede că lucrează anumite lucruri de ceva timp. Sunt o echipă arțăgoasă, dar noi avem drumul nostru. Trebuie să demonstrăm că ne putem depăși și să învățăm din această experiență.

Cum crezi că veți fi priviți în cazul în care veți ajunge în optimi?

Nu s-a schimbat percepția. Avem o partidă dificilă mâine. Trebuie să defilăm și să fim pregătiți. Noi suntem Generația de Suflet. Oamenii apreciază sufletul și principiile pe care le avem. De aici trebuie să plecăm. Ca următoarele generații să aibă o bază solidă să ai ce construiești. Noi ne-am setat de când a venit mister că avem principii și valori. Cu astea intrăm pe teren și nu ne abatem de la ele. După, tactic, tehnic, tot ce deinde de noi și după vedem diferența dintre noi și adversari. Belgia e numărul trei mondial. Atât am putut în acest moment. Sunt multe lucruri de care noi nu am avut parte. Am avut lipsuri. Sper ca viitoarea generație să învețe de la noi și să aibă o bază, să crească foarte mult în viitor. Vreau ca această experiență să-i ajute pe viitor, să facă mândri milioane de români.

Ai vreo superstiție sau vreun ritual înaintea unui meci atât de important?

Nu, înainte de meci îmi spun rugăciunile și vreau să fie totul unde mă schimb să fie în ordine. Atunci când toate lucrurile sunt așezate cel mai confortabil mental.

