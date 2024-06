Georges Mikautadze, atacantul central al celor de la Metz, a devenit al șaselea jucător care înscrie primele două goluri ale selecționatei țării sale în acest prestigios turneu.

După ce a înscris împotriva Turciei, atacantul în vârstă de 23 de ani a reușit să transforme un penalty împotriva selecționatei Cehiei.

Ultima dată când un jucător a reușit această performanță a fost în 2012, când legendarul Andriy Shevchenko a marcat ambele goluri ale Ucrainei într-o victorie memorabilă împotriva Suediei.

2 - Georgia's Georges Mikautadze is the sixth player to score both of his nation's first two goals at the UEFA European Championship, and first since Andriy Shevchenko in 2012 for Ukraine. Initiation. #EURO2024 pic.twitter.com/Ht4SXhHeVa