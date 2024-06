A înscris la EURO 2024 și a semnat imediat: ”Contract până în 2026”

Duminică seară, Slovenia a întâlnit-o pe Danemarca în Stuttgart, în prima etapă de la EURO 2024. În minutul 17, Christian Eriksen a deschis scorul, iar în actul secund, Erik Janza a restabilit egalitatea.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Erik Janza a semnat un nou contract cu Gornik Zabrze, echipa din Polonia la care e legitimat până în iulie 2019.

”Înțelegere până în iunie 2026”, a scris Fabrizio Romano pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

???????? Slovenia’s goalscorer Erik Janża has signed a new deal until June 2026 at Górnik Zabrze with option for further season…

…and then, goal at #Euro2024. pic.twitter.com/eSl6e0uiEf