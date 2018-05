VIDEO | Oltenii au luat cu asalt Arena Nationala! Imagini fabuloase: coregrafia senzationala pregatita de fanii Craiovei

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Oltenii spera sa castige din nou Cupa dupa 25 de ani. De partea cealalta, Hermannstadt vrea sa incheie cu focuri de artifici un sezon de exceptie. Sibienii au promovat in prima liga si au ajuns in finala Cupei dupa ce au eliminat pe parcurs 4 echipe de Liga 1, inclusiv pe FCSB.



Arena Nationala a fost luata cu asalt de suporterii craioveni. Fanii oltenii au creat o atmosfera incredibila la Bucuresti.



Imagini senzationale in player-ul video.