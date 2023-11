"Tocătorul" U Cluj. Reacția lui Alex Chipciu după meciul cu CFR din Cupa României 

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-0), joi seara, pe Cluj Arena, într-un meci din Grupa B a Cupei României. ''U'' a deschis scorul prin autogolul fundaşului croat Anton Kresic (41), după un corner executat de Dan Nistor.

Alex Chipciu: "I-am tocat"

CFR a egalat în repriza secundă prin reuşita lui Daniel Bîrligea (66), cu un şut din careu. ''U'' a ratat o mare ocazie prin Dan Nistor (70), care a şutat pe lângă poartă din poziţie ideală. Cele două echipe sunt la egalitate pe primele locuri, iar în ultima etapă CFR va juca în deplasare cu Rapid, iar ''U'' în deplasare cu FC Botoşani.

Alex Chipciu a tras concluzia la finalul meciului de pe Cluj Arena.

”A fost un meci greu, cu două reprize total diferite. În prima i-am controlat, nu știu dacă au intrat în careu. E adevărat, nu știu dacă am avut ocazii. Apoi au adaptat jocul, asta înseamnă să ai valoare, au intrat jucători puternici. Noi am făcut schimbări, au intrat jucători care nu aveau prea multe minute.

Am un sentiment de ciudă că nu i-am bătut, i-am avut în mână. E ciudat sistemul ăsta, noi, CFR și Rapid avem câte 4 puncte. Dacă vom câștiga la Botoșani, ne vom califica. Cred că a fost un derby frumos. Am ciuda asta că au fost mulți oameni la stadion și nu am putut să-i batem.

Prima repriză i-am tocat, dacă mai continuam și în a doua, cu siguranță nu pierdeam. Dacă stau și mă gândesc, am avut și niște situații cu Ianis prin careu, trebuie să profiți de astea. A fost frumos, coregrafiile frumoase... Acest stadion, dacă n-ar avea pista, ar bubui la astfel de meciuri. Dar e frumos să joci cu 25.000 de oameni în tribune”, a declarat Alex Chipciu, potrivit Digisport.

Ultimul meci din această etapă a Cupei României, FC Bihor - Dinamo, are loc vineri.

GRUPA B

CSA Steaua – FC Rapid 1923 0-0 (0-0)

CSM Alexandria – FC Botoșani 2-1 (0-1)

Au marcat: Gîdea ’49, Ed. Sîrbu ’90+3 / Șeroni ’21 – penalty

Universitatea Cluj – CFR Cluj 1-1 (1-0)

Au marcat: Kresic ’41 – autogol / Bîrligea ’66

CLASAMENT

CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 4p

Universitatea Cluj 2 1 1 0 4-2 4p

FC Rapid 1923 2 1 1 0 3-1 4p

CSM Alexandria 2 1 0 1 3-4 3p

CSA Steaua 2 0 1 1 1-3 1p

FC Botoșani 2 0 1 1 2-5 0p