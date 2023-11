Reacția lui Hagi după ce a fost eliminat din Cupa României de jucătorul împrumutat de Farul: "Nu trebuia să facă gestul ăla"

Joi, Farul a pierdut la Buzău contra Gloriei, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 86 de Valentin Dumitrache (20 de ani), un atacant împrumutat la formația din Liga 2 chiar de Farul Constanța. După gol, tânărul fotbalist a refuzat să se bucure.

Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de evoluția jucătorilor mai experimentați ai Farului, însă spune că a fost o experiență benefică pentru tinerii fotbaliști ai echipei sale, care au avut azi șansa de a juca.

"Am lăsat mai mulți acasă care au dus greul. Am dat oportunitate celorlalți tineri, care trebuiau să arate că se pot lupta cu o echipă puternică din Divizia B. Din păcate, puțin. Puțină personalitate, lucruri puține pentru orice post. Joci, pasezi, faci, dar până la urmă ai duel, ai lucruri ofensive în care trebuie să creezi superioritate, mai iute decât adversarul.





De ce să fiu nervos? Am jucat cu o echipă tânără, am vrut să le dau o șansă. Pentru mine a fost o experiență și toți am învățat din asta. Le vom da în continuare încredere. Când sunt tineri poate să nu-ți iasă un rezultat, dar au câștigat experiență azi. Eu zic că ei au câștigat ceva în seara asta, însă nu sunt mulțumit. Mă așteptam la mult mai mult de la jucătorii experimentați, să aducă ceva, dar probabil și în campionat joacă mult. Vom merge pe identitatea noastră.





Cred că publicul s-a bucurat de meci. Trebuia să le arătăm mai mult. N-avea nimeni nimic de pierdut, dar eu cred că am făcut foarte puțin azi.





Nu cred că e un moment de criză. Suntem acolo, dar trebuie să ne trezim, să strângem rândurile, să jucăm mult mai bine, să combinăm mai bine și să atacăm poarta. Dacă nu marchezi, atunci e greu.





Bravo lui (n.r - Valentin Dumitrache). L-am felicitat. Nici măcar nu trebuia să facă gestul acela (n.r - de a nu se bucura la gol). El joacă să marcheze, trebuie să arate cât de bun e. A făcut-o foarte bine, ajută Buzăul și bravo lui. Mă bucur pentru el", a spus Hagi.