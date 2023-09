Ovidiu Burcă a lămurit situația celui mai contestat jucător din „Groapă”: „La Dinamo e greu!”

Hakim Abdallah a sosit la Dinamo, în urmă cu două luni, însă evoluțiile sale sunt mult sub ceea ce și-ar fi dorit fanii dinamoviști să vadă, atacantul din Saint-Leu fiind contestat mereu.

Ovidiu Burcă a dezvăluit că Hakim Abdallah trece în momentul de față printr-o problemă familială complicată, ceea ce nu i-a permis să fie conectat 100% la meciuri.

„E devreme să tragem concluzii dacă a fost o campanie bună sau nu. Noi integrăm niște oameni care poate vin din culturi diferite, din medii diferite, la Dinamo e greu, tricoul atârnă foarte greu. Dacă în alt context ai jucat superdezinvolt și ți-au ieșit lucrurile, presiunea la Dinamo nu e ușoară și e nevoie de adaptare.

Hakim Abdallah, probleme în familie

Poate n-ar trebui să spun lucrul ăsta, dar eu am fost impresionat într-o discuție pe care am avut-o cu Hakim, trece printr-o problemă familială destul de delicată, uman suntem alături de el, îl înțelegem, îi vom da timp să se adapteze.

E un caracter deosebit, își dorește foarte mult… Am avut ieri o discuție de o oră cu el, voiam să-l cunosc mai bine, am ajuns la sufletul lui, ca să înțeleg ce se întâmplă. Pentru că, vă spun sincer, e cu totul alt jucător față de ce am văzut în pregătire. Se vedea că are ceva.

Am descoperit că are o anumită problemă, dar sunt ferm convins că în scurt timp va putea să treacă peste și ușor-ușor va arăta calitățile pe care le are. Nu e în cea mai bună perioadă a vieții lui, dar suntem aici să-l ajutăm”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit Radio Dinamo 1948.

Șapte meciuri a jucat până acum Hakim Abdallah în tricoul lui Dinamo, însă nu a reușit să marcheze.