Euforic după demonstrația de forță etalată de echipa sa, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit la TV imediat după disputa de pe Arena Națională.

Milionarul din Pipera a explicat cum a învins-o echipa campioană pe trupa lui Kopic, apoi a dezvăluit o discuție esențială purtată cu Mihai Pintilii, antrenorul secund al grupării roș-albastre.

"I-am schimbat pe Bîrligea, Șut și Tănase ca să-i odihnim. Se întărește ideea valorii echipei. Faptul că marcăm 4 goluri contra lui Dinamo... mă bucură valoarea echipei, nu că am câștigat meciul. E vorba de modul în care am câștigat. Înseamnă că avem valoare. Hai să vă spun adevărul. Eu n-aș fi jucat așa. Știți că am anunțat că va fi toată echipa schimbată, numai că m-a sunat Pintilii și mi-a zis așa: 'Nea Gigi, Șut, Olaru, Tănase vor să joace ca să prindă ritm.



Străinii cum joacă din 3 în 3 zile. Noi de ce să nu putem?' Asta mă bucură foarte tare! Bine, mă, dacă ei vor să joace, să fie sănătoși. Eu am zis să-i scoatem la pauză. Ei n-au fost de acord nici cu asta, au zis că vor să joace 60-70 de minute. Mă bucură ambiția lor", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Dinamo - FCSB 0-4, în Cupa României



DINAMO: Golubovic – Sivis (C. Costin 60), K. Boateng (A. Luna 60), Patriche, Opruţ (Homawoo 46) – P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (A. Mărginean 60) – Politic (A. Bani 60), Selmani, H. Abdallah. ANTRENOR Zeljko Kopic



FCSB: Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Chiricheş, Panţîru – Şut (Baba Alhassan 66) – M. Ştefănescu, Olaru (Al. Băluţă 13), Fl. Tănase (Luis Phelipe 66), Baeten (Oct. Popescu 46) – Bîrligea (Edjouma 66). ANTRENOR Elias Charalambous



Cartonaşe galbene: K. Boateng 24, P. Olsen 89 / M. Popescu 24



Arbitri: Radu Petrescu - Vasile Marinescu, Adrian Vornicu



Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Adrian Ghinguleac