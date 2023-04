Laszlo Dioszegi jubilează după ce Sepsi a umilit-o pe CFR Cluj: ”Un singur lucru vreau să spun”

Covăsnenii vor juca a doua finală de Cupă la rând, după ce anul trecut au învins-o pe FC Voluntari în finală și au cucerit primul trofeu din istoria clubului. Acum, Sepsi se va duela cu învingătoarea dintre Universitatea Cluj și UTA Arad.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a spus că finala Cupei României îi salvează sezonul echipei sale. Chiar dacă au prins play-off-ul, elevii lui Bergodi nu au reușit să le pună probleme primelor clasate.

Laszlo Dioszegi: ”Nu am fost inferiori la niciun meci”

„Dacă pierdeam astăzi puteam să zicem că a fost un sezon ratat. În play-off am pierdut toate meciurile la limită. Nu am fost inferiori la niciun meci. Dacă aveam puțină șansă și dăruirea pe care am avut-o astăzi puteam avea rezultate mult mai bune.

Suntem mulțumiți. Pe 24 mai o să fie o finală adevărată, va fi cupa pe masă. Nu am nicio dorință de adversară, dacă băieții vor juca serios ca astăzi, avem o șansă. Ambele echipe sunt bune, trebuie să luptăm din primul până în ultimul minut.

Un singur lucru vreau să spun, o fac public. De când sunt eu la Sepsi, din 2011, niciodată nu am putut fi prinși într-o terorie a conspirației. Nu vom juca niciun lejer. Ne vom dărui cu Mioveni așa cum ne dăruim și cu FCSB sau cu CFR Cluj”, a spus Dioszegi, la Orange Sport.

VIDEO - Cum i-a motivat Dioszegi pe jucătorii de la Sepsi

Sepsi este pe locul șase în Superligă, cu 24 de puncte, la șapte puncte distanță de locul cinci, ocupat de Rapid. Covăsnenii au o singură victorie și patru înfrângeri în cinci meciuri în play-off