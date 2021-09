"Dacă plouă pe teren, îmi place să mă plouă și pe mine". Mihai Iosif, reacție sinceră după ce a lipsit de pe banca tehnică

Mihai Iosif a revenit pe banca tehnică a giuleștenilor după o suspendare de două meciuri. Tehnicianul a putut fi prezent la meciurile cu UTA Arad și Gaz Metan Mediaș.

La finalul meciului câștigat în Cupa României, 0-0 (5-4 după penalty-uri), Mihai Iosif a declarat că a fost dificil pentru el, dar și pentru echipă să nu fie împreună.

"Suntem fericiți că am câștigat, chiar dacă am jucat la această oră. Vineri avem un meci important. Per total nu avem obiectiv câștigarea Cupei, dar vom face tot ce putem să ajungem cât mai departe. Am arătat bine toate meciurile, am avut și fel de fel de probleme, accidentările ne-au costat meciul cu Universitatea Craiova. Moise a jucat într-un picior mai mult de 30 de minute.

A fost greu să stau în tribune, nu ne-am regăsit, suntem un tot unitar. Dacă plouă pe teren, îmi place să mă plouă și pe mine. A fost greu. Încerc să fiu cât mai ponderat. Criza nu a fost și nici nu este.", a declarat acesta.

De ce a fost suspendat Mihai Iosif



Mihai Iosif a fost suspendat de către Federația Română de Fotbal pentru că a oferit indicații de pe marginea terenului, nefiind posesorul unei licențe PRO.

"Antrenorul Rapidului a fost, este și va fi numit de către conducerea clubului pe baza calităților sale, ci nu a diplomelor obținute în 10 ani de zile", a declarat președintele Rapidului, potrivit paginii oficiale de Facebook a giuleștenilor.