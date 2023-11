Andrei Prepeliță cu un ochi râde și cu celălalt plânge după victoria cu Farul: „Avem probleme cu echipele din Liga 2”

La finalul meciului, Andrei Prepeliță și-a felicitat echipa pentru cele trei puncte, însă a ținut să sublinieze faptul că obiectivul principal al echipei este promovarea în prima ligă, iar în campionat lucrurile nu stau prea bine.

„Am mai avut meciuri bune. Am avut meciuri bune contra celor din Liga 1, noi avem probleme cu echipele din Liga 2 cu care ne batem pentru promovare. Avem de muncă aici, lumea nu știe, dar am găsit patru jucători aici când am venit. Vreau să spun situația reală de aici. Cred că nimeni nu venea și spunea că am putea să promovăm.

Avem jucători de calitate și sperăm să mergem tot așa. Obiectivul principal este acela de a promova. Ne interesează mai multe meciurile de campionat, dar aceasta este o victorie de moral.

Prepeliță, cu gândul la promovare

Acolo nu mai trebuie să pendulezi (n.r. - despre ratarea lui Diogo Izata), el a pendulat și i-a sărit mingea. Acolo te duci cu piciorul și intră minge în poartă. Îmi pare rău pentru el, avea și el nevoie de acest gol pentru moral. Sunt jucători care au intrat crispați, dar treptat m-am gândit că poate să vină golul.

Sper să facem un rezultat bun la Slobozia. Este o echipă bună, o echipă care nu a schimbat prea mult. O echipă grea cu un antrenor bun”, a spus Andrei Prepeliță, la finalul meciului Gloria Buzău - Farul Constanța, scor 1-0.

În grupa D din Cupa României, Farul este ultima clasată, cu două înfrângeri în primele două runde, 0-2 contra lui FC Voluntari și 0-1 împotriva Gloriei Buzău. Pentru constănțeni urmează un ultim meci în această competiție, cu Universitatea Craiova, însă nu mai are nicio șansă la calificarea în sferturi.

Clasamentul în grupa D din Cupa României