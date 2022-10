Andrei Burcă, impresionat de atmosfera de pe Cluj Arena: "Îți dă o altă stare când joci cu asemenea spectacol în tribune"

Campioana a deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (minutul 2), dar Universitatea a egalat în repriza secundă, prin autogolul brazilianului Roger Junio (minutul 64), care a deviat involuntar în propria poartă mingea şutată de Ioan Filip.

Cele două echipe se vor întâlni din nou duminică, tot pe Cluj Arena, în ultima etapă a turului Superligii.

În celelalte meciuri din grupă, marţi, Rapid a învins-o pe CSC Dumbrăviţa cu 4-1, iar Farul a remizat în deplasare cu CSM Alexandria, 2-2.

Ce a declarat Andrei Burcă după U Cluj - CFR Cluj 1 - 1

Andrei Burcă s-a declarat încântat de atmosfera de pe stadion. Revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren câteva săptămâni, fundașul campioanei a mărturisit că scorul a fost unul corect.

"A fost un meci disputat, un derby. Orgoliile sunt mari. Am început bine, dar au făcut și ei o partidă bună. Am avut și noi câteva ocazii de a face 2-0 și nu am reușit. Cred că s-a simțit lipsa ritmului, unii nu au jucat de două luni.

Așa am vorbit pentru această partidă, să se facă două echipe. Ei și-au dat viața, îi felicit pe această cale. Țin să felicit suporterii noștri care au umplut sectorul lor. Și galeria lor a făcut o atmosferă frumoasă.

Îți dă o altă stare și un alt chef de a juca când joci cu asemenea spectacol în tribune", a spus Andrei Burcă la DigiSport.