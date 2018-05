Apare MONDIALUL BOGATILOR! FIFA vrea sa introduca "Final 8" in fotbal! Miza: 25 de MILIARDE euro! 

FIFA vrea sa renunte la Cupa Confederatiilor in favoarea unui turneu mai puternic.

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a propus infiintarea unei noi competitii, ce se anunta a fi o mini-Cupa Mondiala, cu participarea a opt selectionate, care sa aiba loc din doi in doi ani, in plus fata de competitia traditionala rezervata echipelor nationale de fotbal, informeaza agentia Reuters.

Turneul, care va purta numele de "Final 8", va fi punctul culminant al viitoarei Ligi a Natiunilor la nivel global, competitie care face parte dintr-un plan ambitios de reformare a fotbalului international si care ar putea valora 25 miliarde de dolari intr-un ciclu de 12 ani.

Intr-o scrisoare la care Reuters a avut acces, Infantino precizeaza ca un grup neidentificat de investitori a propus cheltuirea a 25 miliarde de dolari pentru a obtine drepturile asupra viitorului turneu, care ar urma sa aiba loc in lunile octombrie si/sau noiembrie, in fiecare an impar, incepand din 2021.

Prin introducerea noii competitii urmeaza sa se renunte la Cupa Confederatiilor, care are loc in prezent la fiecare patru ani, in anul dinaintea Cupei Mondiale.