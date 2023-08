Portarul echipei Sepsi OSK, Roland Niczuly, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să rămână fără gol primit în actualul sezon şi după partida cu ŢSKA Sofia, din manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, lucru care ar reprezenta calificarea în faza următoare a competiţiei.

"Noi încercăm să evităm loviturile de departajare, dar în fotbal e posibil orice. Sper să nu fie cazul. Sper să intrăm motivaţi din primul minut şi să dăm totul pe teren. Îmi doresc să rămân fără gol primit şi după acest meci. Pentru că dacă se va întâmpla acest lucru înseamnă că suntem calificaţi", a explicat Niczuly.

Nebunie! "Cred că va fi prima oară pe acest stadion când va fi sold out"

Niczuly nu a încasat gol în primele cinci meciuri oficiale ale echipei covăsnene din acest sezon (Supercupa României, primele trei etape din Superligă şi primul meci din Europa Conference League).

"Va fi o partidă dificilă, i-am simţit puternici şi la Sofia. Însă noi am fost echipa pragmatică şi ne bucurăm că am reuşit să câştigăm la două goluri diferenţă acolo. Acum, aşa cum au şi anunţat, ei vor să pună o presiune foarte mare aici, însă trebuie să fim concentraţi, să nu lăsăm loc unei surprize. Cred că va fi prima oară pe acest stadion când va fi sold out. Va conta, normal, sper ca publicul să ne împingă spre victorie", a mai spus Roland Niczuly.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe întâlneşte formaţia bulgară ŢSKA Sofia, joi, de la ora 20:00, pe Arena Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League. În meciul de la Sofia, formaţia Sepsi OSK s-a impus cu scorul de 2-0.

Dacă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe va elimina formaţia bulgară ŢSKA Sofia, următoarea sa adversară va fi câştigătoarea dintre FC Torpedo Kutaisi (Georgia) şi FC Aktobe (Kazahstan).