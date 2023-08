"Neașteptat!". Reacția lui Ilie Dumitrescu după Sepsi - Aktobe 1-1

Calificată în turul 3 după o victorie categorică împotriva lui CSKA Sofia (6-0, la general), Sepsi nu a reușit să aibă o evoluție la fel de bună și contra lui Aktobe.

Reacția lui Ilie Dumitrescu după Sepsi - Aktobe 1-1

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu s-a văzut condusă în minutul 65, după un corner, când Elder Santana a înscris. Sepsi a forțat pe final și a reușit egalarea în minutul 89 grație lui Roland Varga, abia intrat pe teren.

După meci, Ilie Dumitrescu a recunoscut că nu se aștepta la o evoluție atât de bună a celor de la Aktobe și a criticat eroarea apărării lui Sepsi de la golul marcat de formația din Kazahstan.

"Sepsi a întâlnit un adversar incomod. O echipă agresivă, care a încercat să pună probleme când a intrat în posesie. O replică foarte bună dată de Aktobe, neașteptat! Am suferit puțin. Pe final, am forțat cu trei atacanți - Rondon, Varga și Safranko, iar echipa a egalat. S-a renunțat la un îchizător, la Păun, am început să punem presiune și am egalat.

Păcat că primim gol pe fază fixă. Apropo de apărarea asta în zonă, să nu pui nicio pereche de marcaj... între Bălașa și Ninaj, de acolo a marcat Santana un gol cu capul. Cred că și Niczuly putea să facă mai mult la faza aia", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Pentru Sepsi, lucrurile par destul de clare. Dacă va elimina Aktobe, covăsnenii au șanse foarte mari să înfrunte în play-off formația norvegiană Bodo/Glimt, care a trecut clar de Pyunik în manșa tur, 3-0. Pentru Bodo/Glimt au înscris Albert Gronbaek (6), Faris Moumbagna (31) și Amahl Pellegrino (56).

Partidele retur din turul 3 preliminar Conference League se dispută joi, 17 august.

Meciurile din play-off-ul Conference League sunt programate pe 24 și 31 august.