Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână partide din UEFA Conference League, anunță FRF pe site-ul oficial.

Barbu, la Pafos - Riga

Marian Barbu se va afla la centru la duelul dintre Pafos (Cipru, echipa lui Vlad Dragomir) și Riga FC (Letonia), programat joi, 22 octombrie, de la ora 19:45.

Din brigadă mai fac parte Mircea Grigoriu și Imre Bucsi, asistenți, și George Roman, al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Adrian Costreie și Iulian Dima.

Petrescu, la Steaua Roșie Belgrad - FC Copenhaga

Tot în Conference League, Radu Petrescu va conduce partida Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Copenhaga (Danemarca), programată tot joi, 22 octombrie, de la 19:45.

Românii care completează brigada sunt Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, asistenți, Andrei Chivulete, al patrulea oficial, în timp ce în camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Florin Andrei.

În aceeași competiție, România va avea un reprezentant și pe lista observatorilor de arbitri. Augustus Constantin va superviza o brigadă din Portugalia, cu Antonio Carvalho Novre la centru, la partida Ajax (Țările de Jos) – Atalanta (Italia). Jocul este programat joi, 22 octombrie, de la ora 22:00.