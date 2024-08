"M-a îngrijorat arbitrajul". Reacția lui Dan Petrescu după CFR Cluj - Pafos FC 1-1

Vicecampioana României a obţinut o victorie preţioasă, după golul lui Meriton Korenica (17), cu atât mai mult cu cât a jucat mai bine de o repriză în zece oameni.

În finalul primei reprize, Ciprian Deac l-a lovit pe Correia, după ce fusese călcat de acesta anterior, iar arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu la semnalizarea arbitrajului video (minutul 40).

Manşa secundă va avea loc la Limassol, pe 29 august, de la ora 20:00.

Reacția lui Dan Petrescu după victoria cu Pafos FC

Antrenorul ardelenilor a criticat maniera de arbitraj, dar a apreciat jocul echipei, mai ales după ce au rămas în inferioritate numerică și au reușit să mențină scorul.

"Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat. Cartonașul roșu a schimbat total partida. M-a îngrijorat arbitrajul, mi s-a părut că a fost cipriot. Bine că am rezistat. Cred că ați văzut calitatea jucătorilor lor. Am avut și noroc la cele două mari ocazii pe care le-au avut. Băieții trebuie felicitați că au stat compacți. În Cipru va fi foarte greu, acum mă îngrijorează următorul meci. De aceea am și rămas pe teren, să-i pregătesc pe ceilalți, pentru partida cu Botoșani.

Sunt șanse 50-50, sper să avem un arbitraj bun. Sigur vor fi simulări, sper să nu mai fie cartonașe roșii și să ne apărăm bine", a declarat Dan Petrescu, la Digi Sport.