Elias Charalambous, anunț important înaintea meciului cu CSKA 1948 Sofia

FCSB va întâlni, miercuri, de la ora 20:30, la Sofia, formaţia CSKA 1948 în prima manşă a turului 2 preliminar al Europa Conference League.

FCSB și CSKA 1948 Sofia vor juca, în dublă manșă, în turul secund din Conference League, a treia competiție intercluburi ca valoare din Europa. Turul va avea loc pe 26 iulie la Sofia (20:30, LIVE BLOG pe www.sport.ro), în timp ce manșa secundă se va disputa pe 3 august.

Cipriotul de pe banca FCSB-ului susține că echipa sa vizează cele trei puncte în partida de miercuri seară. FCSB a început pozitiv Superliga și vrea să continue seria excelentă și în Europa.

În prima etapă a campionatului a învins în deplasare FCU Craiova (3-1), iar în runda a doua a trecut de Dinamo (2-0).

"Scopul nostru e să câștigăm meciurile"

"Venim după două meciuri bune în campionatul intern, dar mâine avem un meci diferit, în două părţi. Vom întâlni o echipă foarte bună, cu jucători de calitate şi din punctul meu de vedere este o echipă bine organizată.

Pentru noi cel mai important este cum vom gestiona jocul. Am urmărit două jocuri ale celor de la CSKA 1948, am văzut o echipă puternică, dar cred că şi noi suntem o echipă bună, bine organizată. Trebuie să menţinem ritmul, să impunem ritmul jocului, am început bine în campionat, jucătorii sunt bine din punct de vedere psihologic, sunt motivaţi înaintea primului meci din Europa.

Aşteptăm multe din partea CSKA 1948, dar am încredere în jucătorii mei şi cred în ei. Am mai vorbit despre asta, dacă îţi stabileşti ca obiectiv un rezultat de egalitate, atunci atât vei putea obţine, dar scopul nostru este întotdeauna să câştigăm meciurile. Repet, sunt două meciuri, dar mâine nu vom juca la egal, vom încerca să câştigăm", a declarat Charalambous.