Maribor - Universitatea Craiova, joi, ora 21:15, pe stadionul Ljudski vrt. Cele mai tari faze vor fi LIVE TEXT pe SPORT.RO.

"Tot timpul sunt îngândurat, mai ales acum pentru că acest meci cu Maribor este unul important pentru noi. Jucăm împotriva unei echipe cu experienţă europeană, care vrea să fie tot timpul protagonistă în meci. NK Maribor are jucători de calitate. Experienţa lor în cupele europene aduce un plus, trebuie să recunoaştem, dar noi venim cu dorinţă de a merge mai departe. Chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători importanţi, noi am venit aici să câştigăm.

Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine şi să trecem mai departe de această dublă. Ştiu că e o echipă dificilă, dar am încredere în jucătorii mei. Trebuie să fim motivaţi şi în afara terenului, dar cel mai important e să fim în teren. Acolo trebuie să fim 'lei' şi să ne luăm 'prada' la fiecare meci", a spus el.

Gâlcă anunță schimbări în primul "11"

Tehnicianul a menţionat că vor apărea schimbări în primul unsprezece al echipei faţă de ultima partidă disputată în Superliga.

"Cu siguranţă vor apărea jucători noi faţă de meciul din ultima etapă de campionat. Pentru mine e important ca echipa mea să fie compactă şi să profităm de spaţiile pe care le va lăsa Maribor, pentru că într-adevăr lasă spaţii. Sper să putem bloca şi construcţia adversarilor. Şi noi avem calitate în echipă, jucători care pot decide un meci prin execuţii. Dar cea mai importantă este dorinţa de a demonstra în fiecare meci că suntem mai buni. Sper ca meciul de mâine să fie unul bun pentru noi, să ne dea încredere şi la final să ne bucurăm. Dar chiar şi dacă vom câştiga, acest lucru nu ar înseamna nimic, fiind doar prima manşă", a explicat Gâlcă, potrivit Agerpres.