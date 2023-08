Contactat de Sport.ro, Laszlo Dioszegi speră ca elevii săi să câștige la o diferență de două goluri împotriva formației din Kazahstan. Omul de afaceri recunoaște că deplasarea lungă de la retur i-ar putea afecta pe jucători, dar în același timp spune că amânarea meciurilor din etapa a cincea vine în sprijinul echipei.

Laszlo Dioszegi speră la o victorie la două goluri contra lui Aktobe

"O să fie un meci foarte greu. Știu că au veniți foarte motivați cei de la Aktobe, dar și jucătorii noștri stau bine fizic. Mi-a fost puțin teamă să nu fim prea obosiți, pentru că am jucat multe meciuri, dar am vorbit cu jucătorii și au confirmat că nu sunt obosiți. Vrem să facem un meci frumos și să câștigăm.

Normal că orice distanță lungă e obositoare pentru jucători, tocmai din această cauză o să plecăm marți la prânz spre Kazahstan. Jucătorii vor avea timp de odihnă. E foarte bine că nu jucăm la Cluj, o să avem o săptămână de pauză. Nu avem de ce să ne văităm.

Dacă reușim să câștigăm la un gol, sau poate chiar la două goluri, ar fi foarte bine. Atunci am merge cu mare încredere la Aktobe", a declarat Laszlo Dioszegi, pentru Sport.ro.

Prime pentru jucătorii lui Sepsi

După victoriile cu CSKA Sofia, 2-0 și 4-0, jucătorii lui Sepsi OSK au primit câte 3600 de euro! Aceasta este suma pentru cei care au fost integraliști în ambele partide. Suma scade în funcție de minutele bifate de fiecare jucători.

Patronul Laszlo Dioszegi promite prime substanțiale și pentru o eventuală calificare în play-off-ul Conference League:

"Băieții au prime la orice victorie. Încă nu m-am gândit, noi spunem primele după meciuri. Băieții au fost foarte încântați după prima primită pentru eliminarea CSKA-ului. Dacă reușim să mergem mai departe o să fie mulțumiți și acum.

Dacă am ajunge în grupe, atunci sigur ne-ar mai trebui minim doi jucători. Dar grupele sunt foarte departe. Dacă trecem de Aktobe, în play-off am putea înfrunta o echipă foarte bună. Bodo/Glimt este o echipă extraordinar de bună în Norvegia", a mai spus Laszlo Dioszegi, pentru Sport.ro.

Învingătoarea dintre Sepsi și Aktobe va înfrunta în play-off câștigătoarea dintre Bodo/Glimt și Pyunik Erevan. Returul Aktobe - Sepsi va avea loc pe 17 august, în Kazahstan, de la ora 18:00.

Tot astăzi mai joacă în turul 3 din Conference League și FCSB, respectiv Farul Constanța. Duelul FCSB - Nordsjaelland va fi transmis în direct pe ProTV și VOYO, de la ora 21:30. Campioana Farul va înfrunta Flora Tallinn, de la 20:30.