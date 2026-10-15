Echipa pregătită de Filipe Coelho a remizat cu Getafe, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League. Meciul a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.

Alexandru Cicâldău a dezvăluit ce i-a spus arbitrului înainte să primească ”galben”: ”Am greșit și eu, dar nu trebuia să facă asta”

Alexandru Cicâldău a vorbit după meci și a sugerat că Universitatea Craiova putea să termine cu toate cele trei puncte confruntarea cu Getafe din prima rundă Conference League.

Cicâldău a fost cel care i-a pasat decisiv lui Assad Al Hamlawi la golul palestinianului din minutul 59

”Într-adevăr, cred că am făcut un joc bun împotriva unei echipe bune. Avem și noi un gust amar, pentru că puteam lua cele trei puncte. Eu cred că trebuie acum să ne bucurăm și de părțile bune, trebuie să analizăm ce trebuie să îmbunătățim, iar la meciurile viitoare să eliminăm greșelile. Pentru că, la gol, a fost o greșeală colectivă. Niciodată nu greșește un singur jucător. Când luăm un gol greșim cu toții.

Am început meciul foarte bine. Am avut și câteva ocazii. Am tratat meciul foarte serios, știam că întâlnim o echipă care joacă bine în Spania. I-am spus doar 'thank you' până să îmi dea cartonașul galben. Am greșit și eu, dar nu cred că trebuia să-mi dea cartonaș galben. Eram și eu... că încercasem de două-trei ori să plec pe contraatac și adversarul mă ținea.

Meciuri ușoare clar nu vor exista. Acum trebuie să ne odihnim și să ne gândim la meciul următor din campionat. Cred că vom face față cu brio (n.r. trei în trei zile). E foarte frumos să joci din trei în trei zile”, a spus Alexandru Cicâldău la DigiSport după meci.

Ce sumă a pierdut Universitatea Craiova după egalul cu Getafe și cu cât s-a ales acum

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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