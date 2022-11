În meciul cu Țara Galilor, Weah a trimis mingea pe lângă portarul advers și a deschis scorul în minutul 36. Americanii nu au reușit, însă, să câștige prima partidă de la turneul final. Galezii au egalat în minutul 82 prin Gareth Bale, care a punctat din penalty și a stabilit scorul final, 1-1.

”Tim” Weah este fiul lui George Weah, legendarul jucător al lui AC Milan, câștigător al Balonului de Aur în 1995 și actual președinte al țării sale, Liberia.

George Weah never played in a World Cup. His son, Tim, just scored in one ❤️ pic.twitter.com/pNkHBeCHU0