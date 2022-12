În minutul 4, Borjan a primit o pasă incomodă de la fundașul Steven Vitoria și s-a grăbit să iasă din poartă pentru a degaja.

Goalkeeper-ul de la Steaua Roșie Belgrad a preluat greșit, iar mingea a ajuns la Hakim Ziyech, care l-a lobat perfect, deschizând scorul.

Canada, învinsă în primele două meciuri, era deja eliminată matematic de la Cupa Mondială. În schimb, Marocul poate termina chiar pe prima poziție în cazul în care va câștiga.

Milan Borjan a jucat în România pentru FC Vaslui în perioada februarie - iunie 2012, când a fost împrumutat de la Sivasspor. Din 2017, Borjan apără în Serbia, la Steaua Roșie Belgrad.

