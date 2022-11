Mbappe, ironizat chiar în timpul meciului cu Danemarca. Un fost mare atacant l-a atacat dur pe francez 

Franța a început cu un cvartet ofensiv de clasă partida cu selecționata nordică. Vârful Olivier Giroud a fost susținut de tridentul format din Ousmane Dembele, Antoine Griezmann și Kyllian Mbappe.

Starul lui PSG, Kyllian Mbappe, nu l-a impresionat pe fostul atacant al selecționatei Țării Galilor, Dean Saunders (58 de ani), acum expert pentru Talk Sport.

Fostul jucător de la Liverpool și Aston Villa l-a criticat dur pe Mbappe pentru indolența arătată în startul confruntării de la Doha.

"Mbappe nici măcar nu pare că vrea să încerce ceva. Nici măcar nu aleargă, doar se plimbă și îi lasă pe danezi să-l depășească", a declarat Dean Saunders, citat de Talk Sport.

"Kylian Mbappe doesn’t look like he’s even trying. He’s not even jogging, he’s just walking and letting Denmark come out."

