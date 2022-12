Selecţionerul Uruguayului, Diego Alonso, a sugerat că arbitrul meciului cu Ghana, germanul Daniel Siebert, este de vină pentru eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de fotbal 2022.

În Grupa H, Uruguayul a trecut de Ghana cu 2-0, însă a ratat accederea în optimi de finală, fiind depăşită de Coreea de Sud, care s-a impus dramatic cu 2-1 în faţa Portugaliei, ce era deja calificată.

Diego Alonso a declarat că echipa sa "a dat totul" şi a dat de înţeles că Daniel Siebert este vinovat pentru eliminare. "Este foarte clar ce s-a întâmplat, asta este tot ce putem spune acum", a afirmat tehnicianul, referindu-se la decizia arbitrului de a nu dicta penalty pentru Uruguay după ce Edinson Cavani a căzut în careul advers în minutele adiţionale.

Fotbaliştii uruguayeni l-au înconjurat pe arbitru la finalul jocului, iar camerele l-au arătat pe veteranul Luis Suarez în lacrimi pe bancă.

Sud-americanii au solicitat o lovitură de la unsprezece metri şi în minutul 58, la un duel în careu între Nunez cu Amartey, dar Siebert, care a revăzut imaginile video, a decis că nu a fost penalty, ci henţ la Nunez.

Uruguayul ajunsese cel puţin în optimi de finală la precedentele trei ediţii ale competiţiei.

1. Portugalia - 6p (6-4)

2. Coreea de Sud - 4p (4-4)

3. Uruguay - 4p (2-2)

4. GHana - 3p (5-7)

