“D-asta el câștigă 200 de milioane pe an, iar eu sunt unde sunt”. Performanța uluitoare reușită de Mbappe

Unul dintre jucătorii-cheie ai meciului a fost nimeni altul decât Kylian Mbappe, starul lui Paris Saint Germain marcând, în minutul 68, printr-o lovitură de cap, iar 3 minute mai târziu l-a servit decisiv pe Olivier Giroud pentru golul cu numărul 51 al acestuia la echipa națională, egalându-l pe golgheterul all-time al “Cocoșilor galici”, Thierry Henry.

Nathaniel Atkinson a fost ales responsabil pentru a îl ține în marcaj pe Mbappe, însă nu a reușit să țină ritmul cu campionul mondial din 2018, care s-a distrat pe flancul stâng în repetate rânduri.

Fundașul dreapta al “cangurilor”, evaluat la aproximativ 1 milion de euro, este în prezent este jucătorul celor de la Hearts of Midlothian, formație din prima ligă scoțiană, iar meciul cu Franța a reprezentat doar a șasea prezență în tricoul echipei naționale.

În interviul de după meci, Nathaniel a vorbit la superlativ despre adversarul său de pe teren, remarcând viteza de deplasare în momentul în care francezul are mingea la picior și condiția fizică de care acesta dispune.

“D-asta el câștigă 200 de milioane pe an, iar eu sunt unde sunt. Într-o echipă poți veni întotdeauna cu un plan, dar în situațiile unu-contra-unu el dă tot ce are mai bun, motiv pentru care e în top trei jucători din lume”, a spus fundașul de bandă al Australiei.

Un alt capitol la care Mbappe a impresionat în meciul de debut al Franței la Campionatul Mondial din Qatar este prezența francezului de 23 ani în careul advers, unde a adunat 19 atingeri de balon – cele mai multe de către un jucător la Cupa Mondială în ultimii 52 de ani, fiind la egalitate cu toata echipa Olandei din meciul cu Senegal, din acest punct de vedere.

De asemenea, lovitura de cap a atacantului lui PSG împotriva “Socceroos”, cum mai este cunoscută naționala de fotbal a Australiei, reprezintă al cincilea său gol la Cupa Mondială în tricoul “Les Bleus”, făcându-l cel mai tânăr jucător care a făcut acest lucru pentru Franța la doar 23 de ani și 337 de zile.

19 - Kylian Mbappé had 19 touches in the opposition's box against Australia, the highest by a player in a World Cup game since the 1970 edition (Riva, Seeler and Müller all had 19+). Intense. #FRAAUS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HqGk32ScMR