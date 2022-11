CM 2022 | Luis Enrique și-a lăudat unul dintre convocați: „E cel mai bun pe postul său”

Selecționerul ibericilor, Luis Enrique, a vorbit despre Jordi Alba, fundașul stânga de la FC Barcelona, titular, de altfel, în ambele partide ale Spaniei de la Campionatul Mondial organizat în Qatar, care a debutat pe 20 noiembrie cu meciul dintre țara gazdă și Ecuador, încheiat 0-2.

În victoria categorică a ibericilor cu Costa Rica, Jordi Alba a fost schimbat în minutul 64. Fundașul Alejandro Balde i-a luat locul pentru restul meciului. În remiza cu Spania, același jucător l-a înlocuit pe Alba, dar spre final, în minutul 82. La doar un minut distanță, Fullkrug a restabilit scorul pentru nemți.

„Jordi Alba este un jucător de mare calitate. E cel mai bun fundaș stânga în momentul în care ajunge în față. E o campanie împotriva lui și a lui Busquets în care se încearcă retragerea lor”, a spus Luis Enrique, care și-a lăudat jucătorul pe care l-a antrenat și în mandatul său ca principal la FC Barcelona.

“Jordi Alba, top quality player. He's the world’s best LB in final third. There's a campaign against him & Busquets, trying to get them to retire”.

Luis Enrique praised Jordi Alba, under contract until 2024.

