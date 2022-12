În minutul 29, Richarlison a preluat o minge cu capul, a trecut de doi adversari, a pasat, mingea a ajuns la Thiago Silva care l-a servit excelent pe atacantul brazilian care, de altfel, a plasat mingea și l-a învins fără nicio problemă pe goalkeeperul Coreei de Sud, Kim.

Brazilienii au făcut show complet în primele 45 de minute. Vinicius a deblocat tabela în minutul 7, Neymar a majorat diferența în minutul 13, Richarlison a dus scorul la 3-0, iar Lucas Paqueta a marcat cu sânge rece în minutul 36.

Selecționerul sud-americanilor, Tite, a fost tot un zâmbet la fiecare gol al elevilor săi. La reușita lui Richarlison, chiar i-a imitat celebrarea starului de la Tottenham Hotspur.

Tite doing the pigeon dance with Richarlison ???????? after scoring the third, must definitely be one the highlight of Qatar 2022 world cup #FIFAWorldCup #Qatar2022 #BRAKOR pic.twitter.com/PMppN2l99Q