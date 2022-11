Unicul gol al meciului a fost marcat de Michy Batshuayi, în minutul 44, din pasa lui Alderweireld, însă Belgia a părut în cea mai mare parte a meciului echipa mai bună, ratând câteva șanse mari de a marca, inclusiv un penalty apărat de Thibaut Courtois.

După meci, Kevin De Bruyne, starul de la Manchester City, a dat dovadă de fair-play și a felicitat Canada, recunoscând că Belgia nu a făcut un meci bun.

"Nu am jucat suficient de bine azi. Nu știu de ce am câștigat premiul de omul meciului astăzi. Poate datorită numelui meu. Felicit Canada. Nu am reușit să ieșim din pressingul lor și nu ne-au permis să facem un meci bun azi, inclusiv eu, însă cumva am câștigat", a spus Kevin De Bruyne, citat de Daily Mail.

După victoria la limită cu Canada, Belgia ocupă primul loc în grupa F, cu 3 puncte. Ea este urmată de Croația și Maroc, ambele cu câte un punct după remiza din meciul direct.

În următoarea rundă, Belgia va înfrunta Maroc, duminică, de la ora 15:00.

Belgium are up and running in Qatar and, yet again, their main man left it all out on the pitch.

Tonight’s @Budweiser Player of the Match, Kevin De Bruyne ????

???????? #BELCAN ???????? #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup pic.twitter.com/rA9VgBBY78