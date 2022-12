„A făcut pentru mine ce a făcut Ronaldinho pentru el!” Declarații emoționante ale jucătorului Barcelonei despre Leo Messi: „Nu voi uita niciodată asta!”

Superstarul argentinian a lăsat în urmă o „moștenire” la FC Barcelona și, deși a plecat de aproape un an și jumătate, rămâne încă pe buzele multor jucători din club. Despre Leo Messi s-a scris că ar putea reveni la gruparea de pe Camp Nou, însă presa franceză anunță că ar fi ajuns la un acord cu PSG pentru prelungirea înțelegerii.

Odată cu plecarea lui Leo Messi, tricoul cu numărul 10 a fost preluat de jucătorul considerat a fi „urmașul său”, tânăra promisiune crescută în La Masia, Ansu Fati (20 ani). Fotbalistul a jucat alături de jucătorul argentinian până la accidentarea serioasă care l-a ținut departe de teren o lungă perioadă de timp.

Momentul cu Leo Messi care i-a rămas în minte lui Ansu Fati

Ansu Fati a debutat pentru FC Barcelona la 16 ani, în august 2019, într-un duel cu Betis, de la care Leo Messi la absentat. După meci, argentinianul l-a surprins pe Fati pe tuneul spre vestiare, felicitându-l pentru debut și îmbrățișându-l. Momentul a fost atât de special pentru tânărul fotbalist încât și-a reamintit despre el în ultimul interivu acordat, dezvăluind impactul pe care Messi l-a avut asupra sa.

„Când am fost convocat să mă antrenez cu prima echipă, imediat l-am sunat pe tata. Cred că a fost pentru singura dată în viață când nu mi-a răspuns, de obicei o face mereu! Atunci am sunat-o pe mama, care a înțeles imediat ce se întâmplă auzind că plâng și a început și ea să plângă (...) Când am intrat în vestiar și i-am văzut pe Suarez, Messi și toți ceilalți, nu-mi venea să cred. M-am așezat fără să fac vreun zgomot. A doua zi mi-au cerut să revin.

După trei antrenamente, mă pregăteam să plec acasă, iar Carlos Naval (n.r. - unul dintre membrii staff-ului) mi-a spus: 'Așteaptă un pic, convocările pentru meciul cu Betis vor fi anunțate curând'. Nu înțelegeam de ce îmi spune asta, dar pe hârtie era scris numele eu. Am ieșit în fugă și l-am sunat pe tata plângând. Era pe drum cu fratele meu, să semneze un contract, dar s-au întors la Barcelona imediat.

După meciul de debut cu Betis, Leo ne-a așteptat în vestiar și ne-a felicitat pentru victorie. Când am ajuns, spre marea mea surprindere, m-a luat în brațe! Fotograful echipei a surprins momentul, iar Leo a postat imaginea pe Instagram, pentru toți fanii lui. Oamenii au început să dea like și să mă urmărească, am primit milioane de notificări, a fost o nebunie.

Nu voi uita niciodată acest gest, îi voi fi recunoscător pe veci. Un jucător de valoarea lui să facă așa ceva, este ceva foarte important pentru mine. Păstrez fotografia cu mine, mereu. Îmi amintesc că Ronaldinho l-a susținut de aceeași manieră la început. A făcut și el asta pentru mine. Este o veritabilă sursă de motivație”, a declarat Ansu Fati pentru L'Equipe.