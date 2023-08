PSG, încă un transfer de top: ofertă pentru un alt star de la Barcelona

Cotidianul spaniol As anunță că Paris Saint-Germain pregătește acum o ofertă pentru Ansu Fati (20 de ani), decarul Barcelonei, care este foarte apreciat de antrenorul Luis Enrique.

Sursa citată scrie că Luis Enrique a rămas impresionat de calitățile lui Ansu Fati din perioada în care îl pregătea la naționala Spaniei și ar vrea acum să profite de faptul că tânărul jucător nu este un titular cert în echipa Barcelonei.

Un avantaj pentru PSG ar fi acela că Barcelona se vede nevoită în continuare să vândă din cauza problemelor financiare. Catalanii sunt obligați să obțină venituri substanțiale în această vară pentru a putea înregistra jucătorii în vederea noului sezon.

"Agentul jucătorului, Jorge Mendes, încearcă de mai multe luni să îl transfere pe Ansu Fati, oferindu-l mai multor cluburi din Premier League", a mai scris As.

Văzut la un moment dat drept înlocuitorul lui Leo Messi la Barcelona, Ansu Fati a intrat într-un con de umbră din cauza unei accidentări care l-a ținut mult timp departe de gazon. Totuși, în sezonul precedent, a fost o prezență constantă în echipa catalanilor, cu 51 de meciuri și 10 goluri reușite.

???? BREAKING: Luis Enrique wants Ansu Fati and PSG are preparing an offer for him. @acaradeperro, @fansjavimiguel ???????? pic.twitter.com/st8zNLqumC