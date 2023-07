Messi e doar începutul! Președintele lui Inter Miami a anunțat ce lovituri mai pregătesc americanii

Argentinianul va fi coleg la noua sa echipă cu Sergio Busquets. Alături de cei doi ar putea ajunge și Jordi Alba, fundașul care și-a încheiat recent contractul cu Barcelona, iar în prezent este liber de contract.

Președintele lui Inter Miami, Jorge Mas, a dezvăluit ce discuții poartă conducerea clubului în această perioadă.

”Doi sau trei jucători vor mai veni. Vorbim cu Jordi Alba, Luis Suarez are un contract și o clauză de reziliere. Nu știm dacă se va întâmpla sau nu. Toate transferurile vor fi anunțate înainte de 15 iulie”, a spus Jorge Mas, președintele lui Inter Miami.

În acest sezon, Messi a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSG, cu 21 de goluri marcate și 20 de assist-uri în 41 de partide.

