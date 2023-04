Jucătorul care nu vrea să audă de revenirea la PSG: "Acum am găsit un club care are încredere în mine"

Crescut în academia Barcelonei, iar ulterior în cea a lui PSG, Xavi Simons a ales să părăsească Parisul în vara anului trecut. Văzut drept un "puști minune", olandezul ar fi fost nemulțumit de puținele minute primite în Franța.

Xavi Simons vrea să rămână la PSV Eindhoven

După 38 de meciuri la PSV Eindhoven, Xavi Simons a strâns 16 goluri și 8 pase decisive, iar alături de echipa sa luptă pentru câștigarea titlului în Eredivisie.

PSG ar avea o clauză prin care îl poate răscumpăra pe Xavi Simons, în valoare de 12 milioane de euro, însă olandezul, care are și 3 meciuri la naționala de seniori a "Portocalei Mecanice", spune că ar vrea să rămână la Eindhoven.

"Înțeleg că oamenii sunt curioși și întreabă de clauză sau cum PSG m-ar putea aduce înapoi, însă am semnat cu PSV pe cinci sezoane, până în 2027, iar aici am găsit un mediu stabil și un club care are încredere în mine. Vreau să câștig trofee în acest tricou", a spus Xavi Simons, potrivit TMW.