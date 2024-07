James Rodriguez vrea să își ia revanșa în fața lui Messi! Ce club din MLS îl dorește

Columbianul este curtat de cluburi din Major League Soccer, iar interesul pentru serviciile sale este în creștere.

Acum 10 ani, James Rodriguez și-a făcut un nume pe scena mondială cu un gol spectaculos marcat la Cupa Mondială FIFA 2014 din Brazilia.

Golul său împotriva Uruguayului, în optimile de finală, a fost votat cel mai frumos gol al turneului. Aceasta realizare i-a adus lui Rodriguez un transfer la Real Madrid, unde a continuat să impresioneze cu performanțele sale.

De-a lungul carierei sale, Rodriguez a evoluat pentru cluburi de top precum Real Madrid, FC Bayern München și Everton. Cu toate acestea, în ultimii ani, cariera sa a cunoscut un declin, cu transferuri la echipe mai mici din Qatar și Grecia. În prezent, Rodriguez joacă pentru Sao Paolo în Brazilia, dar este gata să facă o schimbare majoră.

Interesul din MLS pentru James Rodriguez este în creștere. Presa din străinătate a dezvăluit că formații precum Columbus Crew, Real Salt Lake și Charlotte FC sunt interesate de semnătura columbianului.

???????? #SaoPaulo ????

Sao Paulo's 33-year-old Colombian player James Rodríguez is attracting interest from MLS and Saudi Pro League clubs. pic.twitter.com/KC3QjEzpZq